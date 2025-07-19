نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع على راشفورد.. جماهير فنربخشة تطلق حملة لمنع انتقاله إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت جماهير فنربخشة التركي سباق التعاقد مع النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، جناح مانشستر يونايتد، والذي يضعه نادي برشلونة الإسباني ضمن أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث مانشستر يونايتد عن مخرج لراشفورد البالغ من العمر 27 عامًا، رغم امتداده بعقد حتى يونيو 2028، في ظل عدم اقتناع المدرب الجديد، روبن أموريم، بقدراته الفنية، ويسعى النادي لبيعه مقابل ما لا يقل عن 40 مليون يورو.

ويضع برشلونة اللاعب ضمن قائمة بدائل مركز الجناح، بعد تعثر صفقة الكولومبي لويس دياز، وتبخر أمل ضم نيكو ويليامز، حيث ترى إدارة النادي الكتالوني في راشفورد خيارًا متاحًا ويمكن التفاوض عليه، خاصة في ظل استعداد اللاعب لتخفيض راتبه من أجل ارتداء قميص البلوغرانا.

في المقابل، دخل فنربخشة على خط المفاوضات، وسط حماس جماهيري كبير لضم اللاعب، إذ أطلقت جماهير الفريق حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “تعال إلى فنربخشة”، من أجل التأثير على قرار راشفورد وإقناعه باختيار الدوري التركي على حساب برشلونة.

ويأمل أنصار النادي التركي في رؤية راشفورد يقود هجوم الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، الذي يتولى تدريب فنربخشة بدءًا من الموسم المقبل.

وبين طموحات برشلونة الفنية، وضغط جماهير فنربخشة، يبقى مستقبل راشفورد مفتوحًا على كل الاحتمالات، في انتظار حسم وجهته النهائية خلال الأسابيع القادمة.

