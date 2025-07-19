نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يقترب من حسم صفقة نجم برايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي روما الإيطالي إلى اتفاق نهائي مع نادي برايتون الإنجليزي من أجل التعاقد مع المهاجم الإيرلندي الشاب إيفان فيرجسون، في صفقة تهدف لتدعيم الخط الهجومي للجيلاروسي استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب ما أوردته شبكة "سكاي إيطاليا"، فإن الصفقة ستكون بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار شراء غير إلزامي في نهاية الموسم مقابل 38 مليون يورو.

وكانت هناك مفاوضات مطولة بين الطرفين بشأن قيمة خيار الشراء، حيث عرض روما دفع 30 مليون يورو، في حين تمسك برايتون بمبلغ قريب من 40 مليون، قبل أن يتم التوصل إلى صيغة ترضي الطرفين.

وذكرت شبكة "دي مارزيو" الإيطالية أن التكلفة الإجمالية للصفقة، بما في ذلك رسوم الإعارة وخيار الشراء، ستتراوح بين 35 و40 مليون يورو.

ولا يتبقى أمام نادي العاصمة الإيطالية سوى الاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة. ويُذكر أن فيرجسون أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى وست هام يونايتد، بعدما خرج من حسابات برايتون لفترة.

الصفقة جاءت بطلب مباشر من المدير الفني الجديد لروما، جيان بييرو جاسبريني، الذي وضع اللاعب على رأس أولوياته الهجومية.

وكان جاسبريني قد حاول ضم فيرجسون إلى أتالانتا سابقًا، لكنه لم ينجح حينها، ليعود الآن ويقترب من تحقيق هدفه في العاصمة.

