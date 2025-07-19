نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي| من هاتريك المجد إلى بوابة الخروج من الأهلي.. أبرز محطات النجم الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفلسطيني وسام أبو علي أوقات متأزمة مع النادي الأهلي وذلك بعد الأحداث الأخيرة بعد مونديال العالم للأندية 2025.

اللاعب كان نجم الشباك الأحمر في كافة المنافسات ورغم الإصابة وجد الدعم والمساندة ليعود من جديد بعد أداء جيد مجملا في المنافسة القارية.

ونستعرض عبر "دوت الخليج الرياضي" أبرز المحطات في ملف اللاعب بداية من نهاية المونديال وحتى بيان الاتحاد الفلسطيني:-

الاحتفال وهاتريك المونديال

اخر اللحظات السعيدة بين اللاعب وجماهيره كانت هاتريك مباراة بورتو البرتغالي والذي توج بجائزة رجل المباراة لتبني الجماهير امال عريضة في المنافسات القادمة.

عروض خارجية وتلميحات بالرحيل

عرض الريان القطري كان بداية الشرارة والذي رفضه الأهلي لضعف المقابل المادي، ودخل الوصل الإماراتي دائرة العروض لكن الريان كان الأبرز والذي أظهر وسام ووكيله تلميحات بالرحيل.

وسام ليس للبيع

الأهلي أعلنها صريحة وسام ليس للبيع بعد فشل المفاوضات، ليلاقي البيان استحسان جماهيري وتظهر رغبة الاعب الحقيقية في الرحيل عن صفوف المارد الأحمر وسط ضغوطات كبيرة وقوية جعلته يغلق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي.

عرض أمريكي

نادي كولومبوس كرو أرسل عرض للاعب والذي واصل ضغطه للرحيل وعلى الجانب الاخر زادت ضغوط الجماهير المصرية بعد تمرد اللاعب عن القياسات البدنية والأشعة وبداية فترة الإعداد ليتم استبعاده عن معسكر تونس.

بيان الاتحاد الفلسطيني وقشة قضمت ظهر البعير

الاتحاد الفلسطيني كان له دور في أزمة وسام ببيان ساند فيه اللاعب وطالب النادي الأهلي واتحاد الكرة بالتدخل في تهدئة الأجواء.

البيان تسبب في البلبلة والتراشق ليمحي الاتحاد الفلسطيني بيانه دون تعليق جديد.

وأخيرا هل يجد الأهلي حل يرضي جماهيره في الأزمة؟ أو يرحل اللاعب وتنتهي القصة بغير رجعة؟