نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات الزمالك.. كل ما تريد معرفته عن التدعيمات والمستجدات قبل الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي الزمالك تحركاته المكثفة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، وذلك بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي يعمل مع الإدارة على حسم ملف الصفقات مبكرًا لضمان الجاهزية الكاملة قبل بداية المنافسات الرسمية.

حتى الآن، نجح الزمالك في إبرام أربع صفقات رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشملت التعاقدات الجناح الأنجولي شيكو بانزا، بالإضافة إلى أحمد شريف وعمرو ناصر القادمين من نادي فاركو، إلى جانب ضم الحارس المخضرم المهدي سليمان، لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد رحيل بعض الأسماء في الموسم الماضي.

إلى جانب هذه الصفقات المُعلنة، أتم الزمالك التعاقد مع لاعبين آخرين لم يتم الإعلان عنهما رسميًا حتى الآن، وهما الفلسطيني آدم كايد والمغربي عبد الحميد معالي، لاعب مواليد 2006، والمنتظر قيدهما وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية والإدارية.

تخطط إدارة الزمالك لإبرام من أربع إلى خمس صفقات إضافية قبل غلق باب القيد، مع تركيز واضح على مركز قلب الدفاع، حيث يُعد محمد إسماعيل، لاعب نادي زد، الأقرب للانضمام إلى القلعة البيضاء.

كما تسعى الإدارة لتدعيم خط الوسط، بعد أن اقتربت من التوصل لاتفاق مع أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي، بجانب تكثيف محاولاتها مع بتروجت لضم الفلسطيني حامد حمدان.

وفيما يتعلق بمركز الهجوم، يظل موقف التونسي سيف الدين الجزيري محل دراسة داخل الجهاز الفني، حيث يجري التفكير في بيعه أو إعارته، مما سيفتح الباب أمام ضم مهاجم أجنبي جديد أو التعاقد مع ظهير أيمن حسب الحاجة الفنية.

من أبرز أهداف الزمالك الكبرى هذا الصيف هو محاولة استعادة المهاجم الدولي مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، إلا أن الصفقة تواجه صعوبات كبيرة بسبب ارتباط اللاعب بعقد رسمي مع ناديه، وارتفاع راتبه السنوي، إضافة إلى وجود رغبة لدى مصطفى في استكمال تجربته الاحترافية الأوروبية، فضلًا عن وجود منافسة قوية من الأهلي وبيراميدز.

ويُجري الفريق حاليًا معسكرًا تدريبيًا في العاصمة الإدارية الجديدة، يشمل تدريبات بدنية وفنية مكثفة، في ظل سعي الإدارة الفنية إلى تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، وتوفير أقصى درجات التركيز قبل انطلاق الموسم.

