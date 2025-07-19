نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل ديانج تحت المجهر في معسكر تونس.. والأهلي يتمسك بتمديد العقد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب النادي الأهلي حسم مستقبل لاعب الوسط المالي أليو ديانج خلال معسكر الفريق المقام في تونس استعدادًا للموسم الجديد، حيث من المنتظر أن يعقد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، جلسة خاصة مع اللاعب لحسم مصيره النهائي مع القلعة الحمراء.

وتسعى إدارة الأهلي لتجديد وتعديل عقد ديانج بما يتناسب مع قيمته الفنية الكبيرة، وذلك في ظل رغبتها في الإبقاء عليه ضمن القوام الأساسي للفريق لأطول فترة ممكنة، خصوصًا بعد رفضه عرضًا مغريًا من نادي الخلود السعودي التزامًا بقرار الإدارة ورغبة الجهاز الفني في استمراره عقب رحيل عمرو السولية.

وأكد محمد يوسف أن النادي يدرس تمديد عقود عدد من اللاعبين بناءً على الرؤية الفنية، بهدف تعزيز الاستقرار الفني للفريق في المرحلة المقبلة، مشددًا على أن ديانج يأتي على رأس هؤلاء بسبب مستواه الثابت ومردوده الكبير محليًا وقاريًا.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي، فرض ديانج نفسه كلاعب محوري في وسط الملعب، حيث شارك في 214 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 هدفًا، وأسهم بشكل مباشر في حصد الفريق للعديد من البطولات الكبرى.

وتوج ديانج مع الأهلي بـ3 ألقاب للدوري الممتاز، و3 بطولات لكأس مصر، و4 ألقاب للسوبر المصري، إلى جانب التتويج بدوري أبطال إفريقيا 4 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، كما شارك في تحقيق برونزية كأس العالم للأندية 3 مرات، ليُصبح من أنجح وأهم صفقات النادي خلال السنوات الأخيرة.