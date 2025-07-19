نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خوفًا من الأهلي.. الزمالك يتحرك لاستعادة مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي الزمالك أولى خطواته لمحاولة إعادة المهاجم الدولي مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة الإدارة لتدعيم خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكدت مصادر من داخل النادي أن هناك تواصلًا غير مباشر قد تم مع اللاعب لجس نبضه بشأن العودة المحتملة إلى القلعة البيضاء، لكن العقبة الأكبر تظل متمثلة في استمرار عقده مع نانت، إلى جانب راتبه السنوي المرتفع الذي يتجاوز إمكانيات الزمالك المالية في الوقت الحالي.

وتأتي هذه التحركات وسط منافسة شرسة من جانب الأهلي وبيراميدز، حيث أبدى الأهلي رغبة قوية في التعاقد مع مصطفى محمد، في ظل اقتراب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من مغادرة الفريق، وهو ما يجعل المهاجم الدولي هدفًا مشتركًا لعدة أندية مصرية.

ورغم صعوبة الصفقة، فإن الزمالك لا يزال يُراهن على رغبة مصطفى محمد الشخصية، خاصة إذا قرر إنهاء رحلته الاحترافية والعودة إلى الدوري المصري.