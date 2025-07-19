نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من ضم حارس الجونة.. ومحمد صبحي على أعتاب الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع محمد علاء، حارس مرمى نادي الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تحسبًا لرحيل الحارس الدولي محمد صبحي إلى صفوف بيراميدز.

وأكد المصدر أن الزمالك توصل إلى اتفاق مبدئي مع محمد علاء بشأن الانضمام للفريق، وتمت مناقشة التفاصيل الرئيسية للصفقة، لكن دون توقيع رسمي حتى الآن، نظرًا لارتباط اللاعب بعقد ساري مع ناديه، ما يجعل إتمام الصفقة مرهونًا بموافقة إدارة الجونة.

وأضاف أن محمد علاء يأتي ضمن قائمة المرشحين لدعم مركز حراسة المرمى في حال رحيل صبحي، حيث يُخطط الجهاز الفني للاعتماد على الثلاثي محمد عواد، والوافد الجديد المهدي سليمان، إلى جانب محمد علاء حال إتمام التعاقد معه رسميًا.

كما أشار إلى أن هناك نية لإعارة الحارس الشاب محمود الشناوي خلال الموسم المقبل، بهدف منحه فرصة المشاركة بشكل أكبر واكتساب خبرات تساعده على العودة مستقبلًا بشكل أقوى إلى صفوف الفريق الأول.