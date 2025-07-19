نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. مصطفى محمد يضع بيراميدز في المقدمة ويغلق باب الأهلي احترامًا لجمهور الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من الدولي مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، أن اللاعب يُفضل الانضمام إلى صفوف بيراميدز إذا قرر العودة إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط تعدد العروض المحلية المهتمة بضمه.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ "دوت الخليج الرياضي" أن مصطفى يتمسك بعلاقته القوية بجماهير الزمالك، النادي الذي انطلقت منه مسيرته الاحترافية، ولا يرغب في الإضرار بصورته لدى الجماهير البيضاء، وهو ما دفعه لرفض العرض القوي المقدم من النادي الأهلي، رغم قيمته المادية المرتفعة.

وأشار إلى أن العرض المالي المقدم من بيراميدز كان مغريًا للغاية، ويُعد أحد أبرز الأسباب التي تجعل اللاعب يدرس خيار العودة إلى الدوري المصري من بوابة الفريق السماوي، خاصة في ظل رغبته بالحفاظ على رصيده الجماهيري لدى أنصار الزمالك.

في الوقت نفسه، لا تزال الصورة النهائية لمستقبل مصطفى محمد غير محسومة، إذ يرغب اللاعب في مواصلة رحلته الاحترافية في أوروبا لموسم إضافي على الأقل، قبل التفكير في العودة إلى الملاعب المصرية.

ورغم ذلك، يبقى بيراميدز هو الخيار الأقرب حتى الآن، إذا ما قرر إنهاء مغامرته الخارجية.