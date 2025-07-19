دهوك بطلاً لكأس العراق

دهوك بطلاً لكأس العراقتُوّج نادي دهوك بلقب كأس العراق لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه على زاخو بركلات الترجيح (5-3) في "ديربي" إقليم كردستان، الذي جمعهما مساء الجمعة، في بغداد.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للنادي الدهوكي ليصبح أول فريق خارج العاصمة بغداد يتوّج بكأس العراق.

ويعد هذا اللقب هو الثاني الكبير لنادي دهوك على المستوى المحلي بعد فوزه بلقب الدوري موسم 2009-2010، والثالث على المستوى الإقليمي بعد فوزه بدوري أبطال الخليج 2025 في أول مشاركة له.