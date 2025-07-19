نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيفا ينقذ محمود عاشور من اعتزاله التحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنقذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم الدولي محمود عاشور من قرار الاعتزال الذي طال عددًا من حكام الساحة المصريين، بعدما تم ترشيحه رسميًا ضمن القائمة المبدئية لحكام تقنية الفيديو المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026.

وعلى الرغم من تجاوزه سن الـ45، وهو ما كان كافيًا لاستبعاده وفقًا لسياسة رئيس لجنة الحكام أوسكار رويز، فإن ترشيح عاشور من قبل "فيفا" جعله خارج قائمة المغادرين، ليواصل مشواره الدولي ولكن هذه المرة من غرفة الـVAR، التي بات يُعد من أبرز المتخصصين فيها على الساحة الأفريقية.

ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه عدد كبير من الحكام والمساعدين لإعلان اعتزالهم، تنفيذًا لقرار لجنة الحكام بعدم التجديد لأي حكم تخطى السن المحددة، بينما يظل عاشور هو الاستثناء الوحيد حتى الآن، بفضل ثقة الاتحاد الدولي في خبراته التقنية.

