نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوضح موقف أحمد فتوح بعد مغادرته معسكر العاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه لا صحة لما تردد مؤخرًا بشأن انقطاع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، عن المعسكر المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح عبد الناصر، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أن اللاعب شارك بشكل طبيعي في بداية المعسكر، ثم حصل على إذن مسبق من الجهاز الفني بالمغادرة خلال الساعات الماضية نظرًا لمرور عمه بوعكة صحية مؤخرًا.

وأضاف مدير الكرة أن فتوح يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي، على أن يعود للانتظام في المعسكر خلال 48 ساعة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود أي خلاف بين اللاعب وأي عنصر داخل الفريق، مشددًا على التزام فتوح الكامل، وأنه لم يفتعل أي أزمة في الفترة الماضية.