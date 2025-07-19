نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهت.. عبده يحيى مهاجم غزل المحلة ينتقل لصفوف سموخة على سبيل الإعاراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم عبده يحيى، مهاجم غزل المحلة، انتقاله إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في خطوة تهدف لتعزيز الخط الأمامي للفريق السكندري قبل انطلاق الموسم المقبل.

عبده يحيى المعروف بمهاراته الفنية وحضوره داخل منطقة الجزاء، حيث خاض مع غزل المحلة الموسم الماضي 27 مباراة في الدوري الممتاز، سجل خلالها 3 أهداف، وترك بصمة هجومية واضحة رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق.

على صعيد آخر، يعود فريق غزل المحلة بقيادة المدرب علاء عبد العال إلى التدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل، على استاد المحلة، إيذانًا ببدء المرحلة الثانية من التحضيرات استعدادًا لانطلاق الدوري المصري.

وكان الفريق قد أنهى معسكره المغلق بالقاهرة مساء الخميس، والذي ركز خلاله الجهاز الفني على رفع المستوى البدني والفني للاعبين، وشهد تجربة عدد من العناصر في مباريات ودية.

وخاض المحلة ثلاث مواجهات خلال المعسكر؛ خسر أمام وادي دجلة بثلاثية نظيفة، وأمام المقاولون العرب بهدف نظيف، بينما اختتم مبارياته الودية بفوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف، في تجربة حملت العديد من المكاسب الفنية للجهاز الفني قبل العودة للتدريبات على أرضه.

