نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يتحرك لتجديد عقد أحمد الشيخ بعد حسم مصير ثلاثي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، خطوات جدية للتفاوض مع أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق، من أجل تجديد عقده والاستمرار مع "الدراويش" خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق.

ويأتي تحرك الإسماعيلي لتجديد عقد الشيخ بعد نجاح النادي في تمديد عقود ثلاثي الفريق الذين انتهت عقودهم بنهاية الموسم الماضي، وهم عبد الله جمال الذي وقع لمدة 5 مواسم، ومحمد حسن لموسمين، إلى جانب الحارس أحمد عادل عبد المنعم الذي جدد لموسم إضافي.

وتسعى الإدارة لتأمين بقاء الشيخ، نظرًا لقيمته الفنية وخبرته، لدعم مجموعة اللاعبين الشباب والناشئين المتواجدين حاليًا في قائمة الفريق، خاصة بعد رحيل عدد من العناصر الأساسية، أبرزهم عماد حمدي وكمال السيد المنتقلين إلى مودرن سبورت، وعبد الله السعيد الذي انضم للجونة، بينما لا يزال محمد بيومي يدرس موقفه ما بين التجديد للإسماعيلي أو الرحيل إلى إنبي.

وكان أحمد الشيخ قد تحدث في تصريحات سابقة عن تفاصيل إصابته التي تعرض لها خلال الموسم الماضي، وموقفه من تجديد عقده مع الدراويش بعد نهايته، مؤكدًا تقديره للنادي وجماهيره، دون أن يحسم قراره النهائي حتى الآن.