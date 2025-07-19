نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد موافقة استثنائية من الاتحاد الدولي.. مصر تستضيف بطولة إفريقيا لشباب الطائرة في سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة من الحصول على موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقي للعبة لاستضافة بطولة إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، والمقررة إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل في القاهرة، لتكون أول بطولة قارية تُقام تحت قيادة المجلس الحالي بتشكيله الجديد.

وجاءت الموافقة بعد تحركات مكثفة واتصالات مستمرة أجراها مسؤولو الاتحاد المصري مع رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، في محاولة لتغيير موعد البطولة من أغسطس إلى سبتمبر.

وجاء هذا التعديل بعد صعوبة إقامة الحدث القاري في أغسطس بسبب ارتباط منتخبَي مصر لمواليد 2005-2006 و2007-2008 بالمشاركة في بطولتي العالم بالصين وأوزبكستان على التوالي.

وبعد عرض الموقف، استجاب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ومنح مصر موافقة استثنائية لتعديل موعد الاستضافة.

في سياق متصل، يواصل المنتخب المصري الأول للرجال استعداداته المكثفة للمشاركة في بطولة العالم التي تُقام في العاصمة الفلبينية مانيلا، خلال الفترة من 12 حتى 28 سبتمبر المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات قوية هي: الفلبين (الدولة المضيفة)، إيران، وتونس.

ويأتي ذلك في ظل جهود مجلس الإدارة لتعزيز الجهاز الفني للمنتخب، حيث أتم الاتحاد التعاقد مع المدرب الإيطالي المخضرم ماركو بونيتا، في خطوة تهدف إلى رفع المستوى الفني للمنتخب وتحقيق نتائج إيجابية في المحافل الدولية.

