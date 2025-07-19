نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يجهز مفاجآت جديدة.. واستعدادات مكثفة في فرع أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن إدارة النادي تستعد للإعلان عن مجموعة صفقات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لدعم الفريق الأول، مشيرًا إلى أن الجماهير أبدت رضاها الكبير عن الصفقات التي تم التعاقد معها حتى الآن.

وفي تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، أوضح نصر أن فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر يشهد نشاطًا مكثفًا في الوقت الحالي، حيث يتم التجهيز لنقل تدريبات الفريق الأول إلى هذا الفرع مع بداية العام الجديد، لافتًا إلى أن النادي يخطط لبناء استاد صغير داخل الفرع يتسع لعشرة آلاف متفرج فقط.

وأشار نائب رئيس الزمالك إلى أن إنشاء الفرع الجديد يأتي ضمن رؤية شاملة لزيادة عدد الفروع وتوسيع الطاقة الاستيعابية للنادي بما يتناسب مع تزايد أعداد الأعضاء واحتياجاتهم.

وفيما يخص القضايا الدولية، أكد نصر أن هناك بعض الملفات القانونية ما زالت قائمة داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأن النادي يسعى جاهدًا لحلها سواء عن طريق سداد الغرامات أو تقديم استئنافات قانونية.

وعلى جانب آخر، ظهر جميع اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرًا في المواجهة الودية التي خاضها الفريق أمام نادي "رع" اليوم، ضمن استعدادات الزمالك لبداية الموسم الجديد.