نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير الرياضي السابق لـ برشلونة مطلوب في أهلي جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات ماتيو أليماني، المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة، على مسافة خطوات من التوقيع رسميًا مع نادي الأهلي لتولي منصب المدير التنفيذي الرياضي، في خطوة تؤكد استمرار زحف الأسماء الكبرى في عالم كرة القدم الأوروبية نحو الشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن أليماني بات على أعتاب العودة إلى الواجهة بعد فترة من الغياب منذ رحيله عن برشلونة في سبتمبر (أيلول) من عام 2023. وتشير التقارير إلى أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمراحل متقدمة للغاية؛ ما يُغلق الباب أمام أي عودة محتملة له إلى برشلونة أو حتى انتقاله إلى أحد الأندية الإسبانية، مثل أتلتيكو مدريد، الذي ارتبط اسمه به في الأشهر الماضية.

ويُعد أليماني من أبرز الأسماء في مجال الإدارة الرياضية في إسبانيا. قبل انضمامه إلى برشلونة، كانت له تجارب ناجحة في إدارة ناديي ريال مايوركا وفالنسيا، حيث قاد الأخير لتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا عام 2019، رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كان يعاني منها النادي آنذاك.

انضم أليماني إلى برشلونة في عام 2021 بترشيح مباشر من الرئيس خوان لابورتا، بهدف مواجهة الأزمة المالية التي عصفت بالنادي الكتالوني. ومن خلال شراكته مع جوردي كرويف، نجح في إرساء توازن إداري ومالي ساعد النادي على إبرام صفقات نوعية، وتنشيط قطاع الشباب.

لكن هذا التوازن سرعان ما اهتز مع تعيين البرتغالي ديكو مديرًا رياضيًا، حيث سعى الأخير للحصول على صلاحيات أوسع؛ ما أدى إلى حدوث تباينات في الرؤية الاستراتيجية داخل النادي، وانتهى المطاف بانسحاب أليماني من المشهد الكتالوني في خريف 2023.

في الشهور الماضية، تلقى أليماني اتصالات من جهات عدة، أبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي، إلا أن فريق السيدة العجوز اختار في النهاية الفرنسي داميان كومولي لتولي منصب المدير الرياضي. أما العرض السعودي من نادي الأهلي فقد كان أكثر جدية، خصوصًا مع رغبة النادي في استنساخ تجربة «المدرسة الكتالونية» في بناء مشروعه الرياضي طويل المدى.