نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الصفقة المحتملة».. خالد جلال: "معالي" يشبه "الغندور وحفني" وسيصنع الفارق مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد جلال، نجم الزمالك السابق، أن المغربي عبدالحميد معالي لاعب مميز للغاية ويمتلك إمكانيات فنية رائعة.

وقال جلال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "معالي لاعب مهاري ويستطيع صناعة الأهداف وتسجيلها أيضًا وهو يشبه في لعبه خالد الغندور وأيمن حفني ولاعب يصنع الفارق في أي وقت ويشبه لاعبي نادي الزمالك".

وأضاف: "فيريرا مشروع للزمالك والفريق سيكون بشكل مختلف في الموسم المقبل مع المدرب البلجيكي وطريقة لعبه مرنة في المباريات".

