برشلونة يؤجّل العودة إلى "كامب نو"أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم، تأجيل أول مباراة يخوضها على ملعبه "كامب نو" بعد عملية التجديد، والتي كانت مقررة ضمن فعاليات بطولة كأس "خوان غامبر" الودية في 10 أغسطس المقبل.

وأوضح النادي في بيان عبر حسابه الرسمية، أن قرار التأجيل يأتي بسبب عدم اكتمال الأعمال اللازمة، للامتثال لمتطلبات اللائحة المنظمة لإجراءات التدخل البلدي في أعمال البناء، مما حال دون استكمال الإجراءات المطلوبة لمنح الترخيص الأولي.

وتمثل هذه البطولة المحطة الأخيرة لبرشلونة في الاستعداد للموسم الجديد (2025 - 2026)، حيث يسعى الفريق إلى تقديم مستوى مميز قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني في أغسطس القادم.

يذكر أن نادي برشلونة ينظم قبل بداية كل موسم، بطولة "كأس خوان غامبر"، على شرف مؤسس النادي، السويسري خوان غامبر، ومنذ 1966 تقام البطولة بشكل منتظم سنويا.