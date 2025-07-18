مودرن سبورت يفوز على أبو قير وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق مودرن سبورت بقيادة الكابتن مجدي عبد العاطي الفوز وديًا على نظيره فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف في إطار استعدادات الفريق بمعسكر الإسكندرية الجاري. جاء اللقاء قوي وحماسي وظهر جميع اللاعبين بمستوى عالي فيما أحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم النيجيري جودوين شيكا الوافد الجديد لصفوف فريق مودرن سبورت. ويستعد فريق مودرن سبورت لإنطلاق مسابقة الدورى المصرى الممتاز في نسختها الجديدة بمعسكر مغلق بالإسكندرية على أن يخوض خلاله عدة وديات لتجهيز اللاعبين.

