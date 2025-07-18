نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يرفع درجة الاستعداد: معسكر تكتيكي مكثف.. صفقات قوية.. وتحديات في روزنامة الليجا (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، نهجًا تحضيريًا مكثفًا في إطار استعداداته لانطلاق موسم 2025‑2026.

هذا النهج يشمل عدة محاور رئيسية هما كالتالي:

عودة اللاعبين للفحوصات وبدء التمارين

من المقرر أن يخضع اللاعبون للفحوصات الطبية في 31 يوليو، يلي ذلك انطلاقة التدريبات بمركز ريال مدريد في 1 أغسطس 2025، بعد راحة دامت ثلاثة أسابيع إثر نهاية موسمٍ شاق تضمنت الخسارة في نصف نهائي كأس العالم للأندية 4‑0 أمام باريس سان جيرمان.

معسكر تركيز تكتيكي بقيادة تشابي ألونسو

اختار المدرب الجديد تشابي ألونسو تنظيم معسكر مكثف ضمن استراتيجيته لرفع التماسك وتعزيز الكم التكتيكي، بما في ذلك استخدام رشقات من الطائرات دون طيار لمراقبة الانضباط الموحد بين خطوط الفريق.

تكامل صفقات جديدة واستعادة عناصر الخبرة

أبرم النادي صفقات بارزة، أبرزها الدين هويسن من بورنموث، ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، ماستانتونيو من ريفر بليت، وكذلك ألفارو كاريراس من بنفيكا، بالإضافة إلى استعادة لاعبين أساسيين مثل داني كارفخال وميلتاو بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

تنظيم حفل وداع للاعب مخضرم

في 14 يوليو، أعلن ريال مدريد تنظيم حفل وداع خاص باللاعب لوكاس فاسكيز، احتفاءً بمسيرته مع الفريق بعد انتهاء عقده.

طلب تأجيل انطلاقة الدوري الإسباني

للمحافظة على لياقة اللاعبين بعد الموسم الطويل، طلب النادي تأجيل مباراته الأولى ضد أوساسونا (التي تنطلق رسميًا في 19 أغسطس)، إلا أن رئيس الليجا تيباس أكد الالتزام بالجدول المقرر دون تأجيل.

بهذه المجموعة المتكاملة من التحضيرات الفنية والبدنية والإدارية، يسعى ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو إلى تعزيز جاهزيته البدنية والفكرية، واستعادة استقراره الفني قبل بدء المنافسة على ألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

