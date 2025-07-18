نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. مصدر مقرب من الجزيري يكشف عن مستقبل اللاعب مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مستقبل اللاعب مع القلعة البيضاء في ظل الأنباء التي ترددت بشأن رغبة جون إدوارد في تسويقه.

مستقبل الجزيري مع الزمالك

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي أن التونسي سيف الدين الجزيري لا يرغب في الرحيل عن صفوف الزمالك وملتزم بتعاقده مع النادي الأبيض.

وأوضح المصدر أن الجزيري متمسك بالزمالك وجمهور الزمالك واللاعب يعمل منذ نهاية الموسم الماضي مع مدرب (خاص) لتطوير الأداء.

واختتم المصدر تصريحاته موضحا أن الجزيري مصمم على تقديم موسم قوي مع الزمالك مشيرا إلى أن اللاعب مركز في التدريبات ولا يلتفت لمواقع التواصل الإجتماعي؛ ويرغب في مساعدة زملائه في الموسم المقبل على تحقيق الأهداف المطلوبة وإسعاد الجمهور.

وفي سياق آخر حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا فوزًا بنتيجة هدف نظيف على فريق رع في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب (النادي) بالعاصمة الإدراية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لانطلاق الموسم الجديد مطلع أغسطس المقبل بمشاركة الصفقات الجديدة.