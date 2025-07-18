برشلونة يستغل تير شتيجن لحسم صفقة جديدة.. مفاجأة

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أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة كبرى بشأن رغبة إدارة نادي برشلونة الإسباني، في استغلال الحارس الألماني تير شتيجن للتعاقد مع صفقة جديدة أخرى.

برشلونة يستغل تير شتيجن قبل انطلاق الموسم الجديد

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن ناد برشلونة يخطط لاستخدام 80% من راتب تير شتيجن لتسجيل الحارس الجديد خوان جارسيا، الذي ضمه النادي مؤخرا.

وتابعت، أن نادي برشلونة من المقرر أن يقدم تقرير طبي رسمي إلى رابطة الليجا خلال شهر حتى يجري العملية الجراحية، ويتم تفعيل هذا الأمر.



وهذا ما حدث في الموسم الماضي وتحديدا بعد إصابة تير شتيجن في ركبته، وقرر النادي حينها التعاقد مع الحارس فويتشيك تشيزني، بعدما عاد من الاعتزال.



ولكن فشل نادي برشلونة في تسجيل تشيزني في قائمة الكتالوني، في ظل تمديد عقده حتى عام 2027 بعد انتهاءه في 30 يونيو.

والجدير بالذكر أن فريق برشلونة يستعد بقوة للموسم الجديد، أملا في الحفاظ على بطولة الليجا التي توج بها في الموسم الماضي، والعمل نحو المنافسة على كافة البطولات الأخرى.