نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يضم ثنائي جديد لفريق الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتصعيد علي نوفل وهاني ياسر ثنائي فريق الشباب مواليد 2006 بالنادي، لتدريبات الفريق خلال المعسكر الحالي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويلعب علي نوفل في مركز الظهير الأيمن، في حين يجيد هاني ياسر في مركز الظهير الأيسر.

يأتي ذلك في إطار سياسة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بتصعيد أفضل العناصر من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول.

