نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. المصري يبدأ معسكره المغلق بتونس استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغادر القاهرة في التاسعة من صباح غدا السبت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في طريقها إلى تونس العاصمة وذلك استعدادا للانتظام في المعسكر المغلق المقرر إقامته بمدينة سوسة الساحلية والتي تبعد عن العاصمة بنحو 150 كم خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

هذا ومن المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث سيلاقي نظيره فريق الصفاقسي بعد غدا الأحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس.

يلاقي الفريق البورسعيدي نظيره فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري، بينما ستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.