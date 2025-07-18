نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. الزمالك يتفوق على رع بهدف ناصر ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام نظيره رع، المقامة على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

سجل ناصر ماهر هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 27 من عمر الشوط.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدي " الونش" وصلاح مصدق وعمر جابر ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر ماهر وشيكو بانزا وناصر منسي.

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك الذي سيطر على مجريات الأمور، وتوالت المحاولات من قبل لاعبي الفريق للتسجيل.

وفي المقابل اعتمد الفريق المنافس على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 27 تمكن ناصر ماهر من تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تلقى تمريرة من أحمد عبد الرحيم "إيشو" وسددها مباشرة في المرمى.

وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز، وألغى الحكم هدفًا سجله الأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة 40 بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

