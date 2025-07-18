نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خروج الوافد الجديد.. فيريرا يجري تعديلًا على تشكيل الزمالك أمام رع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تعديلًا على التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية رع، المقرر لها بعد قليل على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ودفع الجهاز الفني بمحمد عواد في حراسة المرمى بدلًا من مهدي سليمان.

وأصبح التشكيل كالتالي:

محمد عواد.

محمود بنتايج.

محمود حمدي " الونش".

صلاح مصدق.

عمر جابر.

محمد شحاتة.

عبد الله السعيد.

أحمد عبد الرحيم "إيشو".

ناصر ماهر.

شيكو بانزا.

ناصر منسي.

