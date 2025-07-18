نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلاف بين ألونسو وإدارة ريال مدريد بسبب هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود خلاف كبير نشب بين إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، وألونسو المدير الفني للفريق الملكي، بسبب أحد اللاعبين.

خلاف بين ريال مدريد وتشابي ألونسو

وبحسب ما كشفته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن الخلاف نشب بين ألونسو وإدارة نادي ريال مدري بسبب أحد اللاعبين.

وأكدت الصحيفة، أن الخلاف كان بسبب رغبة ألونسو في التعاقد مع صفقات جديد أخرى لتدعيم صفوف الفريق الملكي.

وكان يرغب كذلك ألونسو في ضم لاعب خ وسط جديد، ومن أهمهم رودري لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

ويسعى نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، لحسم التعاقد مع صفقات مميزة جديدة قبل انطلاق الموسم الجديد حتى يعود الفريق الملكي مرة أخرى إلى منصة التتويج بالبطولات، ومواصل تحقيق الفوز في جميع المباريات والمنافسة على تحقيق جميع البطولات التي سيشارك فيها المرينجي في الموسم المقبل.