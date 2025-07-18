نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ يفاجئ نجم الأهلي السابق بهذا التصريح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن اخر تطورات ملف مستقبل أحمد عبد القادر وموقفه من العودة أو الرحيل إلى صفوف نادي اخر والأقرب الزمالك.

وقال عبدالحفيظ بتصريحات له ببرنامج اللعيب عبر قناة mbcmasr: "أحمد عبدالقادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي كامكانيات كويسة جدا وعنده حاجات كتير في المكان بتاعه ممكن متكونش عند ناس كتير وواحد ضد واحد ويمكن ظروفه دلوقتي متخلهوش يلعب في الأهلي لكن كلاعيب هو كويس أو ي".

وتابع: "دايما عايزين نحافظ على شكل معين عندنا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اي كانت الوسيلة اللي بتنقل المعلومة وبنتعامل باسلوبنا وتربيتنا احنا وبيئة الأهلي مش شرط عشان لاعب اختار غيري اننا نقطع في واحد ونقعد نقوله انتا كنت جاي من كذا وجاي بكذا وكلنا جينا بايه سواء لاعيبه كبار أو نملك مناصب و٩٠% مننا بيكون من أسرة متوسطة هو اللي بيرعاها ودي حاجة متعبهوش ابدا".

واختتم حديثه: "لكن الشخص ده اختار طريق غير طريقك هو حر أنا كنادي مبتضرش وممكن تحصل هزة شوية كدة يعني ولكن بيرجع بسرعة واللي خرج من الأهلي حتى لو كسب فلوس كان ممكن يكسبها في الأهلي على مدار سنين ابعد شوية وبعد سنين لما تيجي تساله لو عاد بيك الزمن كنت هتعمل ده هيبان من حاله مش هتحتاج تساله وانسى اللي اختار طريق غير طريقي وصفحتي خلاص بالسلامة وبارادتي سبته هندم عليه ليه وحمدي فتحي لو الكلام صحيح واختار بيراميدز عمر ما حد رايه فيه كلاعيب هيتغير وخد حقوق النادي وامشي بالسلامة وبيراميدز ميخوفناش هو منافس قوي وماشي في طريق كويس لكن دايما استمراريه الأندية تتعلق بالجماهيرية بتاعتها".

