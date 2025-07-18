مصطفى محمد يرفض الأهلي ويحسم موقفه من الانتقال إلى بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - حسم النجم الدولي مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي، موقفه النهائي من العرض المغري الذي تلقاه من نادي بيراميدز، في ظل اهتمام النادي الأهلي بضمه.

مصطفى محمد يفضل الانتقال إلى نادي بيراميدز

وكشف مصدر موثوق أن مصطفى محمد وافق على العرض المغري الذي قدمه نادي بيراميدز، خوفا من غضب جماهير نادي الزمالك.

مصطفى محمد يرفض الانضمام إلى النادي الأهلي

كما أبدى مصطفى محمد رفضه القاطع لفكرة الانضمام إلى النادي الأهلي في حال العودة إلى الدوري المصري، حيث يرى أن فرصة مشاركته بشكل أساسي ستكون صعبة، في ظل تواجد كلا من محمد شريف ونيش جراديشار في مركز الهجوم.

ويسعى مهاجم نانت الفرنسي، لخوض تجربة جديدة والمشاركة بشكل أساسي مع الفريق الذي سينتقل إليه، في حال وافق على العودة للعب في بطولة الدوري المصري الممتا وقطع رحلة احترافه في الدوري الفرنسي.