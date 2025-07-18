نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي رسالة خاصة لجماهيره بعد قرب انتقال هذا اللاعب إلى صفوف نادي بيراميدز اف سي خلال الصيف.

وقال عبدالحفيظ بتصريحات له ببرنامج اللعيب عبر قناة mbcmasr: "بالنسبة لحمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق مكنش احسن حاجة في كأس العالم بس هو في المجمل من العناصر المهمة واللاعيبه الجامدين جدا وأنا معرفش المعلومة اللي تخص انتقاله لبيراميدز صحيحة 100% ولا لا".

وتابع: "وانتقال حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق إلى صفوف بيراميدز طبيعي جدا في الايام اللي احنا فيها دي وأنا قولت قبل كده متامنش لأي لاعيب كورة ويقولك انا ببوس التيشرت والجمهور حبيبي وهتمضي يبقى زي الفل".

واختتم حديثه: "خلي دايما النادي الأهلي هو الأعلى وخصوصا في الاحوال دي وانا معرفش الدنيا هتمشي ازاي لكن في اخبار بنسمعها وعايز اقول مفيش لاعيب هينضم للأهلي هيزود من حب جمهور الأهلي للأهلي ومفيش حد هيفضل هيزود من حب جمهور النادي للأهلي والعكس صحيح والجمهور بيحب النادي باللي موجودين فيه بس كلاعيب عايز يطلع للعالمية مينفعش يسيب حاجات تحت ويطلع لوحده واخد حقوق النادي ومن غير كل النجوم دلوقتي خدنا كل حاجة واسم النادي هو اللي بيضيفلك وفي لاعيبه كبار قدام مشيوا بعد فترة طويلة بس هو ما دام دخل الأهلي بقي ابن النادي والأمر مختلف لو راح الزمالك بعدها".

