نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام ناجح لفعاليات دورة المدربين والحكام للجوجيتسو والجرابلينج بالغردقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للجوجيتسو برئاسة العميد محمد الشعراوي، عن ختام فعاليات الدورة الأساسية لإعداد المدربين والحكام في الجوجيتسو والجرابلينج التي أقيمت خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو الجاري في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

وأسهمت تلك الدورة التدريبية في تأهيل واعتماد دفعة جديدة من المدربين تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين بالاتحاد من أجل تكوين جيل جديد من المدربين مطلع على أحدث أساليب التدريب في الجوجيتسو والجرابلينج والتركيز علي اسلوب Ne-Waza - Fighting system - Combat Ju-Jitsu.

يذكر أن فعاليات الدورة الأساسية للمدربين تضمنت تأهيل كوادر جديدة للمدربين من خلال محاضرات فنية ونظرية تؤدي إلى رفع كفاءة المدربين وصقل مهاراتهم، حيث تضمن البرنامج محاور متنوعة تشمل أسس التدريب البدني، مبادئ التخطيط، والجوانب النفسية للاعبين، تقنيات الجوجيتسو المتقدمة، وأساليب التعامل مع الفئات السنية المختلفة والتحكيم ويحاضر فيها نخبة من الخبراء والمدربين المعتمدين دوليًا، في إطار توجه الاتحاد لتطبيق أحدث النظم التدريبية وتوحيد منهجية العمل الفني على مستوى الجمهورية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود الاتحاد المصري للجوجيتسو، على نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على تأهيل وتطوير الكوادر الفنية والإدارية بما يواكب أحدث المعايير الدولية.