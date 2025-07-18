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أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي بايرن ميونخ الألماني إلى اتفاق نهائي مع الجناح الكولومبي لويس دياز، لاعب ليفربول الإنجليزي، بشأن توقيع عقد لمدة أربع سنوات، في خطوة مهمة ضمن خطط الفريق البافاري لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة لويس دياز

وبحسب مصادر صحفية موثوقة، فإن لويس دياز أعطى موافقته على الشروط الشخصية المقترحة من بايرن، ويتبقى فقط التوصل إلى اتفاق رسمي بين الناديين لإتمام الصفقة بشكل نهائي.

ويُنتظر أن تتكثف المفاوضات خلال الأيام المقبلة لحسم الصفقة، في ظل رغبة بايرن في حسم التعاقد سريعًا، وبدء الموسم الجديد بقائمة مكتملة تحت قيادة المدرب الجديد فنسنت كومباني.

لويس دياز، البالغ من العمر 27 عامًا، انضم إلى ليفربول في يناير 2022 قادمًا من بورتو البرتغالي، ونجح في تثبيت أقدامه كأحد أبرز الأجنحة الهجومية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على صناعة الفارق.