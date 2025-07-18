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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية لحكام بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل، وشهدت القائمة تواجدًا مصريًا مميزًا من خلال اختيار اثنين من حكام النخبة المصريين للمشاركة في البطولة.

ثنائي تحكيم مصري يشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025

وضمت القائمة الحكم المصري محمود ناجي، الذي تم اختياره ضمن حكام الساحة المكلفين بإدارة مباريات البطولة ميدانيًا، لما يتمتع به من خبرة وكفاءة تحكيمية في المحافل القارية والدولية؛ كما تم اختيار محمود عاشور ليكون ضمن طاقم حكام تقنية الفيديو (VAR)، تأكيدًا على مكانته البارزة في هذا المجال وتقديرًا لمهاراته الفنية العالية في إدارة الحالات التحكيمية التقنية.

وتنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين يوم 2 أغسطس 2025، وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه، حيث تُقام فعاليات البطولة بالتناوب بين ثلاث دول هي: كينيا وتنزانيا وأوغندا، في إطار تعاون مشترك لتنظيم هذا الحدث القاري الكبير، على أن تُختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية في يوم 30 أغسطس.

ويُعد اختيار الثنائي المصري بمثابة تأكيد جديد على الثقة التي يمنحها الاتحاد الأفريقي للتحكيم المصري، واعترافًا بكفاءته على الساحة الأفريقية، حيث يُنتظر أن يقدما أداءً مشرفًا يليق بمكانة مصر في مجال التحكيم.