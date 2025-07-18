نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبير جدة.. عرض سعودي ضخم لضم فينيسيوس جونيور مقابل مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية حديثة عن تفاصيل العرض الضخم المقدم من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عرض سعودي ضخم لضم فينيسيوس جونيور

وبحسب ما نقلته صحيفة «اليوم» السعودية، استنادًا إلى المعلومات الصادرة عن الصحفي الرياضي المعروف بن جاكبوس، فإن العرض المقدم لفينيسيوس يُعد من أضخم العروض في تاريخ كرة القدم، ويعكس حجم الطموحات التي تسعى الأندية السعودية لتحقيقها على الساحة العالمية.

وأوضحت المصادر أن نادي أهلي جدة هو الطرف السعودي الذي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع فينيسيوس، في إطار خطة النادي لتعزيز صفوفه بنجوم عالميين خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا للتقارير، فإن العرض السعودي يتضمن عقدًا يمتد لخمسة مواسم كاملة، حيث من المنتظر أن يحصل اللاعب البرازيلي على أجر إجمالي يقترب من مليار دولار أمريكي على مدار مدة التعاقد، وهو ما يُعد من أعلى الرواتب المطروحة في عالم كرة القدم حتى الآن.

هذا العرض، إن تم، سيُشكل نقلة نوعية في سوق الانتقالات العالمي، كما سيعزز من مكانة الدوري السعودي كوجهة بارزة لأكبر نجوم اللعبة، في ظل الطموحات المتزايدة للأندية السعودية في المنافسة على المستوى القاري والعالمي.

ومن الجدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور يُعتبر من الركائز الأساسية في تشكيلة ريال مدريد، وساهم بشكل كبير في تتويجات الفريق خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي قد يجعل قرار الاستغناء عنه معقدًا ويعتمد على موقف إدارة النادي الملكي.