نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارثة تضرب ريال مدريد قبل بداية الموسم.. غياب نجم الفريق شهرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الإسبانية إن نجم فريق ريال مدريد، سيغيب عن بداية الموسم الجديد بسبب الإصابة التي لحقت به نهاية الموسم الماضي وقرر تأجيل إجراء العملية.

كان ريال مدريد قد انهى الموسم دون تحقيق بطولة بعد خسارة كل الالقاب المحلية امام برشلونة، وودع دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام ارسنال ضمن منافسات ربع النهائي.

نجم الفريق سيغيب

اوضحت الصحافة الإسبانية أن نجم ريال مدريد جود بيلينجهام، لن يشارك مع ريال في في الربع الأول من الموسم القادم، بعد إجراء العملية التي كان من المفترض إجراءها الموسم الماضي

صــحــيــفــة الـ AS

بيلينغهام سيغيب عن 10 مباريات في موسم 2025/26 بعد إجراء العملية الجراحية في الكتف

