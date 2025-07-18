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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب النجم الإسباني لوكاس فاسكيز من الانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعد رحيله رسميًا عن صفوف ريال مدريد عقب نهاية عقده مع الفريق الملكي.

لوكاس فاسكيز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

ووفقًا لما نشرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن إدارة يوفنتوس تبدي اهتمامًا جديًا بالتعاقد مع فاسكيز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار سعي "السيدة العجوز" لتعزيز صفوفها بلاعبين أصحاب خبرة دولية وسجل حافل بالبطولات.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي الإيطالي فتحوا قنوات التواصل مع ممثلي فاسكيز، وذلك من أجل الاطلاع على مطالبه المالية وشروطه التعاقدية، تمهيدًا لإتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي ريال مدريد قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه رحيل لوكاس فاسكيز بعد انتهاء عقده بنهاية موسم 2024-2025، لتُختتم بذلك مسيرة امتدت 18 عامًا داخل أسوار النادي الملكي، بدأها اللاعب منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره.

الجدير بالذكر أن فاسكيز انضم إلى ريال مدريد عام 2007، وظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول في عام 2015. ومنذ ذلك الحين، خاض 402 مباراة رسمية بقميص الميرينغي، ونجح خلالها في حصد 23 لقبًا كبيرًا، من بينها: