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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي فيورنتينا الإيطالي مساعيه لتعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث وضع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه، المحترف في صفوف نادي أهلي جدة السعودي، على رأس أولوياته للتعاقدات الجديدة.

فيرونتينا يقترب من ضم نجم أهلي جدة

ووفقًا لما نشره خبير سوق الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، فقد بدأ نادي فيورنتينا بالفعل خطوات التفاوض الرسمية مع كيسيه، في محاولة لضمه خلال الفترة الجارية من الميركاتو الصيفي.

وأكد دي مارزيو أن كيسيه يُعد الهدف الأساسي للنادي الإيطالي في الوقت الحالي، وأن إدارة فيورنتينا تقوم حاليًا بدراسة الصفقة من كافة الجوانب الفنية والمالية، لتحديد مدى جدواها بالنسبة للفريق.

وأضاف المصدر أن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على الانتقال إلى فيورنتينا، تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق مع انطلاقة الموسم الجديد في الدوري الإيطالي.

ومن الجدير بالذكر أن فرانك كيسيه يرتبط بعقد ممتد مع نادي أهلي جدة السعودي حتى نهاية موسم 2025-2026، ما يعني أن إتمام الصفقة سيحتاج إلى موافقة النادي السعودي، وقد يتطلب مفاوضات مالية دقيقة بين الطرفين.