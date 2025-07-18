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أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى تونس؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد، ويرافق البعثة محمود الخطيب رئيس النادي.

بعثة الأهلي تصل تونس استعدادًا لمعسكر الإعداد قبل الموسم الجديد

ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري، ويتخلله عدد من المباريات الودية.

كان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو خلال فترة الإعداد.