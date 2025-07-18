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أحمد جودة - القاهرة - والعربي والإفريقي ونائب رئيس ‏الاتحاد الدولي، غدًا السبت بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسية باللجنة الأولمبية المصرية، اجتماعًا مع اللجان العليا بالاتحاد والتي تضم المدربين والحكام والمسابقات والفنية، وذلك لمناقشة خطة ‏نشاط الاتحاد والاستماع إلى مقترحاتهم قبل بدء النشاط للموسم الرياضي 2025 /2026.‏

الكونغ فوو يناقش خطة الموسم الجديد ويكرم المتفوقين في ستاد القاهرة

يأتي ذلك تماشيًا مع النهج الذي يتبعه الاتحاد في الاستماع إلى كافة عناصر اللعبة والتعرف على مطالبهم وأرائهم الفنية لوضعها في ‏عين الاعتبار مع بدء الموسم الجديد، حتى تكون خطة العمل توافقية وتلبي رغبات الجميع كي يتم تنفيذها بشكل مثالي لتحقق الهدف ‏منها.‏

كما وجه الاتحاد دعوة رسمية، للاعبين واللاعبات وأولياء أمورهم والأجهزة الفنية والتدريبية للمنتخب القومي للناشئين والشباب ‏الذين حققوا ميداليات بالبطولة الأفريقية السنغال ٢٠٢٤، وبطولة العالم بروناي ٢٠٢٤، وتسليمهم المكافآت المالية المقررة من وزارة ‏الشباب والرياضة.‏

كما سيتم بناء على توجيهات المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد، تكريم بعثة المنتخب القومي للناشئين والشباب لحصولهم على ‏البطولة العربية بتونس ٢٠٢٤م.‏

وفي هذا الإطار، أكد المحاسب شريف مصطفى، أن هذا الاجتماع يعقد بصفة دورية قبيل انطلاق الموسم لوضع خطة تخدم أهداف ‏الاتحاد على المستوى الفني لتحقيق النتائج المرجوة من حيث تنظيم الفعاليات الفنية والإدارية التي تصب في صالح اللعبة، وكذلك ‏تحقيق النتائج المرجوة على مستوى البطولات القارية والإقليمية والدولية.‏

وشدد رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، على أن الأحلام كبيرة في الموسم الجديد لتحقيق طفرة ‏في الكونغ فوو، مؤكدًا توفير كل الإمكانيات المطلوبة لإنجاح خطة العمل الموضوعة.‏

وأشار المحاسب شريف مصطفى إلى أن الاتحاد يحرص على تكريم لاعبيه المتفوقين كنوع من التقدير المادي والمعنوي لحثهم على ‏بذل المزيد من الجهد ومواصلة التألق وحصد المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الاتحاد لا يدخر جهدًا في سبيل ‏دعم كافة عناصر اللعبة ويمد يد العون للجميع.‏