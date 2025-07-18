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أحمد جودة - القاهرة - يستعد أرسنال الإنجليزي للموسم المقبل وذلك بمواجهات وتحضيرات قوية أملا في حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى المدفعجية للتتويج باللقب المحلي بعد الفشل في حصده الموسمين الماضيين والذي استطاع التواجد في المربع الذهبي.

لقاءات آرسنال الودية قبل الموسم الجديد

وتتوقف أهمية التحضيرات على اختبار كفاءة اللاعبين والوقوف على التشكيلة المثالية وتنفيذ الخطط التكتيكية،

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات أرسنال الودية استعدادًا للموسم الجديد:

- 23 يوليو 2025: أرسنال وميلان الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مصر

- 27 يوليو 2025: آرسنال ونيوكاسل يونايتد الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مصر

- 31 يوليو 2025: أرسنال وتوتنهام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مصر