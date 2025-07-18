آرسنال يسبق ليفربول في سباق التعاقد مع الموهبة الشابة ويل رايت

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أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي آرسنال في التوصل لاتفاق مع نادي سالفورد سيتي لضم المهاجم الإنجليزي الشاب ويل رايت، البالغ من العمر 17 عامًا، مقابل قيمة تُقدَّر بنحو 200 ألف جنيه إسترليني، وذلك في خطوة تهدف لخطف اللاعب قبل أن يتمكن ليفربول من حسم الصفقة لصالحه.

أرسنال يسبق ليفربول في سباق التعاقد مع الموهبة الشابة ويل رايت

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن آرسنال تحرك سريعًا لإنهاء الاتفاق مع سالفورد بعد مراقبة دقيقة لأداء اللاعب خلال الفترة الماضية، وسط اهتمام متزايد من عدة أندية، أبرزها ليفربول.

ويل رايت يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، ولفت الأنظار بقدراته التهديفية العالية وتحركاته المميزة في الثلث الهجومي، ما جعله هدفًا للأندية الكبرى رغم صغر سنه.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى صفوف فريق الشباب في آرسنال، مع وجود خطة طويلة الأمد لتطوير مستواه ودمجه تدريجيًا في الفريق الأول، في ظل استراتيجية النادي المستمرة في الاستثمار في المواهب المحلية.