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أحمد جودة - القاهرة - تقدم نادي إنتر ميلان الإيطالي بعرض رسمي للتعاقد مع المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان، لاعب أتالانتا، على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 34.6 مليون جنيه إسترليني، في خطوة تهدف لتعزيز خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد.

إنتر ميلان يطارد لوكمان.. عرض إعارة بإلزامية الشراء يصطدم بطلب أتالانتا

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن أتالانتا لم يُبد حماسه لتلك الصيغة، حيث يفضل بيع اللاعب بشكل مباشر مقابل 43.2 مليون جنيه إسترليني، دون الدخول في صيغ الإعارة أو الأقساط المؤجلة.

لوكمان، البالغ من العمر 27 عامًا، قدم مستويات مبهرة خلال الموسم الماضي، وكان أحد نجوم الفريق في الدوري الإيطالي، كما تألق بشكل لافت في بطولة الدوري الأوروبي، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية الكبرى داخل وخارج إيطاليا.

إنتر يرى في لوكمان خيارًا هجوميًا مرنًا يمكنه اللعب على الأطراف وفي العمق، لكنه في الوقت نفسه يسعى لإتمام الصفقة بشروط مالية تتناسب مع ميزانيته الحالية، وهو ما يعقّد المفاوضات مع إدارة أتالانتا.

المحادثات بين الطرفين لا تزال جارية، لكن الفجوة بين العرض والطلب قد تُجبر إنتر على مراجعة موقفه أو الاتجاه نحو بدائل هجومية أخرى في السوق.