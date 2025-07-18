نوتنغهام فورست يتحرك لحماية جوهرته.. محاولات لربط مورجان جيبز وايت بعقد طويل الأمد

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أحمد جودة - القاهرة - يعمل نادي نوتنغهام فورست بكل قوة خلال الفترة الحالية لإقناع لاعب الوسط الإنجليزي مورغان جيبز-وايت، البالغ من العمر 25 عامًا، بتمديد عقده والبقاء مع الفريق على المدى الطويل، في ظل اهتمام متزايد من نادي توتنهام هوتسبر بالحصول على خدماته.

نوتنجهام فورست يتحرك لحماية جوهرته.. محاولات لربط مورجان جيبز وايت بعقد طويل الأمد

وبحسب موقع "Givemesport"، فإن إدارة نوتنغهام تُدرك جيدًا أهمية اللاعب في مشروع الفريق، وتسعى لحمايته من إغراءات الأندية الكبرى عبر تقديم عرض جديد يتضمن تحسينات مالية والتزامات مستقبلية.

وكان جيبز-وايت أحد أبرز عناصر نوتنغهام فورست خلال الموسم الماضي، حيث قدم أداءً مميزًا في وسط الملعب وساهم بشكل واضح في بقاء الفريق بالدوري الممتاز، مما جعله محط أنظار عدة أندية، على رأسها توتنهام الساعي لتدعيم صفوفه بعناصر شابة وموهوبة.

إدارة نوتنغهام تأمل في حسم الملف سريعًا، ومنع أي محاولات من الأندية الأخرى لخطف اللاعب الذي يُعتبر ركيزة أساسية في تشكيل المدرب نونو إسبيريتو سانتو للموسم المقبل.