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أحمد جودة - القاهرة - أتم نادي وولفرهامبتون الإنجليزي اتفاقه مع نادي فلومينينسي البرازيلي لضم الجناح الكولومبي جون أرياس، البالغ من العمر 27 عامًا، في صفقة تهدف لتعزيز القدرات الهجومية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وولفرهامبتون يقتنص الكولومبي جون أرياس من فلامنجو

وبحسب شبكة "ESPN"، فإن الصفقة تمت بنجاح بعد مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية، حيث وافق النادي البرازيلي على عرض الذئاب، تمهيدًا لانتقال اللاعب إلى إنجلترا للخضوع للفحوصات الطبية وتوقيع العقود الرسمية.

جون أرياس يُعد من أبرز لاعبي الجناح في الدوري البرازيلي خلال السنوات الأخيرة، ولفت الأنظار بتألقه رفقة فلومينينسي ومساهمته في تحقيق نتائج مميزة على المستويين المحلي والقاري، بالإضافة إلى ظهوره بشكل لافت مع منتخب كولومبيا مؤخرًا.

ويسعى وولفرهامبتون من خلال هذه الصفقة لإضفاء الحيوية والسرعة على الأطراف الهجومية، في إطار خطة النادي لتجديد دماء الفريق والعودة للمنافسة القوية في البريميرليغ بعد موسم شهد تذبذبًا في الأداء.

من المنتظر أن ينضم أرياس إلى قائمة الفريق خلال الأيام المقبلة، ليبدأ مشواره الرسمي في إنجلترا ويخوض تحديًا جديدًا في واحدة من أقوى بطولات العالم.