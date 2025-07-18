نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يصطدم بجدار بايرن في سباق التعاقد مع بالينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي آرسنال تقدم بعرض للتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا، البالغ من العمر 30 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أرسنال حاول التعاقد مع جواو بالينيا لكن اصطدم بموقف بايرن ميونخ

وبحسب التقرير، فإن المحاولة جاءت في وقت مبكر من الصيف، إلا أن إدارة النادي اللندني لم تتمكن من التوصل لاتفاق مع بايرن ميونخ، الذي تمسك باستمرار اللاعب في صفوفه حتى إشعار آخر.

بالينيا، الذي يتميز بقوته البدنية وأدواره الدفاعية الصلبة في وسط الملعب، كان هدفًا واضحًا لآرسنال لتعزيز العمق في خط الوسط، إلا أن تعنت إدارة النادي البافاري حال دون إتمام الصفقة.

ويبقى مستقبل اللاعب البرتغالي مفتوحًا، في ظل اهتمام أندية أخرى بخدماته، بينما يواصل آرسنال بحثه عن تدعيمات قوية في مركز الارتكاز قبل انطلاق الموسم الجديد.