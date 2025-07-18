نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يقترب من ضم ماكينة الأهداف فيكتور جيكيريش.. الكشف الطبي في الطريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب نادي آرسنال الإنجليزي من التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيكيريش، لاعب سبورتينغ لشبونة، ضمن خطة النادي لتدعيم خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد.

أرسنال يقترب من ضم ماكينة الأهداف فيكتور جيكيريش.. الكشف الطبي في الطريق

ووفقًا لما ذكره موقع "فوتبول ترانسفرز"، فقد حددت إدارة آرسنال موعدًا مبدئيًا لإجراء الكشف الطبي للمهاجم صاحب الـ27 عامًا، ما يشير إلى تقدم المفاوضات واقتراب إتمام الصفقة بشكل رسمي.

جيكيريش لفت الأنظار خلال الموسم الماضي بأدائه القوي مع سبورتينغ، حيث سجل عددًا كبيرًا من الأهداف وقدم مستويات مميزة جعلته هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية، لكن آرسنال يبدو الأقرب لحسم الصفقة.

ويأمل المدرب ميكيل أرتيتا أن يشكل انضمام جيكيريش إضافة نوعية للفريق، خاصة في ظل حاجة الجانرز لمهاجم فعال داخل منطقة الجزاء يمكنه حسم المواجهات الكبيرة ورفع الفاعلية الهجومية للفريق.

الصفقة قد تكون واحدة من أبرز تحركات آرسنال هذا الصيف، في إطار سعي النادي للمنافسة على ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.