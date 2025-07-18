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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ليفربول الإنجليزي تحضيراته والاستعدادات للموسم المقبل والذي يدخله الريدز من أجل الاحتفاظ باللقب.

مواجهات ليفربول الودية قبل الموسم الجديد

ونجح الريدز في حصد اللقب الموسم الماضي بعد تولي المدرب الهولندي آرني سلوت ليكون الهدف في الموسم الحالي هو الحفاظ على اللقب.

ويدخل ليفربول موسمه بمباريات ودية قوية بدأها بمواجهة أقيمت في الثالث عشر من شهر يوليو الجاري أمام بريستون.

ويواجه الريدز الميلان الإيطالي في السادس والعشرون من يوليو الجاري.

ويخوض يوكوهاما مارينوس الياباني في 30 يوليو، قبل أن يختتم تحضيراته بمواجهتي بيلباو في أغسطس المقبل.

وجدير بالذكر أن ليفربول يفتتح موسمه الجديد بمواجهة فريق كريستال بالاس في بطولة كأس الدرع الخيرية.