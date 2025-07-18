نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيفرتون يتحرك لضم دوجلاس لويز وسط منافسة من أستون فيلا ووست هام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن نادي إيفرتون الإنجليزي قد تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي دوغلاس لويز، نجم يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

إيفرتون يتحرك لضم دوجلاس لويز وسط منافسة من أستون فيلا ووست هام

ووفقًا لما نشره موقع "Teamtalk"، فإن إيفرتون يسعى بقوة لتعزيز خط وسطه، ويرى في لويز خيارًا مثاليًا بالنظر إلى خبرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدراته البدنية والفنية المتوازنة.

ولا يبدو الطريق ممهّدًا أمام "التوفيز"، إذ يدخل كل من أستون فيلا، النادي السابق للاعب، ووست هام يونايتد على خط المفاوضات أيضًا، مع مراقبة الوضع عن كثب تمهيدًا لتقديم عروضهما.

ويبلغ دوغلاس لويز من العمر 27 عامًا، وكان قد انتقل إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مثيرة هذا الصيف قادمًا من أستون فيلا، لكن يبدو أن مستقبله في تورينو قد لا يستمر طويلًا وسط هذا الاهتمام المتزايد من البريميرليغ.