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أحمد جودة - القاهرة - يواصل تشليسي الإنجليزي تحضيراته استعدادا للموسم المقبل، وذلك بعد فوزه بكأس العالم للأندية على حساب باريس سان جيرمان.

مباريات تشيلسي الودية قبل الموسم الجديد

ويستعد تشليسي بمواجهات ودية قوية للوقوف على جاهزية اللاعبين وانسجام الصفقات الجديدة وتنفيذ كافة الإجراءات والتعديلات قبل نهاية الموسم.

ويسعى الفريق اللندني لدخول الموسم بقوة بعد التتويج القاري والذي يمنحه طموحات كبيرة لاكتساح الألقاب.

8 أغسطس 2025: تشيلسي باير ليفركوزن الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- 10 أغسطس 2025: تشيلسي وميلان الساعة 5 مساء بتوقيت مصر