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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن المهاجم الكونغولي الدولي يوان ويسا، لاعب برينتفورد، يفضل الانتقال إلى صفوف توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسا يفضل توتنهام رغم اهتمام نيوكاسل

وبحسب ما أورده موقع "Talksport"، فإن ويسا (28 عامًا) يرغب في العمل مجددًا تحت قيادة مدربه السابق في برينتفورد، توماس فرانك، الذي تولى مؤخرًا تدريب السبيرز، وهو ما يمنح توتنهام أفضلية في السباق على ضم اللاعب.

ويأتي هذا في الوقت الذي أبدى فيه نادي نيوكاسل يونايتد اهتمامًا أيضًا بخدمات ويسا، إلا أن اللاعب يبدو ميّالًا لفكرة الانتقال إلى شمال لندن، إذا ما توصل الناديان لاتفاق بشأن الصفقة.

يُذكر أن ويسا انضم إلى برينتفورد في عام 2021 قادمًا من لوريان الفرنسي، وقدم أداءً لافتًا مع "النحل" في البريميرليغ، بفضل سرعته وقدرته على اللعب في مراكز هجومية متعددة.